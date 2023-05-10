11 травня відбудеться другий півфінал наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення. Вже завтра стануть відомі всі фіналісти, які боротимуться за перемогу 13 травня.
Так, другий півфінал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Його можна буде подивитися на таких майданчиках:
- офіційний фейсбук-аккаунт Євробачення;
- сайт "Суспільне Культура";
- сайт "Суспільне Євробачення";
- ютуб-канал "Євробачення Україна";
- ютуб-канал Євробачення;
- додаток "Дія".
Також подивитися "Євробачення -2023" можна на платформі Київстар ТВ у хорошій якості.
Відзначимо, у другому півфіналі виступлять представники Данії, Вірменії, Румунії, Естонії, Бельгії, Кіпру, Ісландії, Греції, Польщі, Словенії, Грузії, Сан-Марино, Австрії, Албанії, Литви та Австралії.
Переможці першого півфіналу Євробачення-2023
Всього в першому півфіналі виступили представники 15 країн. Однак пройти у фінал вдалося тільки десятьом. Серед них Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія.
Український гурт TVORCHI виступить одразу у гранд-фіналі, як країна-переможець у 2022 році.