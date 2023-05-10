У другому півфіналі виступлять 16 країн-учасників.

11 травня відбудеться другий півфінал наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення. Вже завтра стануть відомі всі фіналісти, які боротимуться за перемогу 13 травня.

Так, другий півфінал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Його можна буде подивитися на таких майданчиках:

офіційний фейсбук-аккаунт Євробачення;

сайт "Суспільне Культура";

сайт "Суспільне Євробачення";

ютуб-канал "Євробачення Україна";

ютуб-канал Євробачення;

додаток "Дія".

Також подивитися "Євробачення -2023" можна на платформі Київстар ТВ у хорошій якості.

Відео дня

Відзначимо, у другому півфіналі виступлять представники Данії, Вірменії, Румунії, Естонії, Бельгії, Кіпру, Ісландії, Греції, Польщі, Словенії, Грузії, Сан-Марино, Австрії, Албанії, Литви та Австралії.

Переможці першого півфіналу Євробачення-2023

Всього в першому півфіналі виступили представники 15 країн. Однак пройти у фінал вдалося тільки десятьом. Серед них Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія.

Український гурт TVORCHI виступить одразу у гранд-фіналі, як країна-переможець у 2022 році.

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