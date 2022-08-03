Відомий пес став не тільки героєм мемів, але ще і головним дійовим персонажем нової композиції.

Український музичний гурт "Karta Svitu", створений Іваном Маруничем у 2020 році, випустив пісню "Пес Патрон" про найвідомішого собаку-сапера. Композицію доповнили яскравим відеорядом.

"Пес Патрон став не просто одним із символів боротьби українців і запорукою щоденного підняття бойового духу. Але і законодавцем моди: "патронами" стали називати мало не всіх собак породи Джек-Рассел. Тому цією піснею ми вшановуємо не лише головного чотирилапого героя ДСНС, а й усіх цивільних собак, які приречені найближчим часом усюди чути у свій бік "о, Патрон!",- написали музиканти під своїм відео.

"У нас з Патроном дні народження в липні. У нього 20 числа, у мене 28-го. Так що він старший за мене на 8 днів. У день народження я привітав його шматочком цієї пісні (хоча він би, мабуть, обрав краще шматочок ковбаси), і люди в соцмережах відразу зажадали повну версію треку. Ми з командою вирішили не тягнути кота за хвіст і записали в студії пісню про собаку. До речі, Патрончик привітав мене в Інстаграм з Днем народження теж. Ніколи ще собака не робила мене такою щасливою з часів виходу "101 далматинець" на VHS-касеті", - прокоментував Іван Марунич, фронтмен Karta Svitu.

Нагадаємо, хіт "Ванька-встанька" від зірки серіалу "Школа" зайняв перше місце в рейтингу YouTube.

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