Також він став лідером за кількістю використань в соціальній мережі TikTok.

Нещодавно українська співачка Маша Кондратенко випустила пісню "Ванька-встанька". Композиція блискавично підкорила тренди, ставши найпопулярнішою в TikTok.

За кілька тижнів кліп набрав більше двох з половиною мільйонів переглядів, ставши на першу позицію серед музичних відео на вкладці "В тренді".

Автор описала свою роботу так: "Ванька-встанька – назва традиційної російської іграшки, яка в контексті пісні характеризує окупанта, найкраща доля для якого на українській землі – знайти чорний пакет для себе, поки його не вручили йому наші козаки з ЗСУ".

"Хлопці, ви воюєте за свободу і за країну!! Всім серцем підтримую з Фінляндії!", "Тепер не можу викинути з голови цей приспів, постійно наспівую", "Чудодійний ефект у цієї пісні. Вона і розслабляє, і заспокоює, піднімає настрій і бойовий дух", "Хітяра, Машка! Спасибі тобі і твоїй команді за цю крутезну роботу!",- пишуть фоловери.

Нагадаємо, гурт Kozak System представив нову пісню, написану на слова загиблого поета і ветерана Бабича.

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