Це вже не перший подібний інцидент.

Росіяни вкрали хіт воєнного часу українського репера Skofka. Вони переробили пісню "Чути гімн" і дали їй назву "Вистоїмо".

"Наш бойовий товариш, боєць батальйону "Спарта" зробив крутий кліп про життя і службу в прифронтовому Донецьку", - йдеться в описі під роликом.

Варто зазначити, що оригінал пісні вийшов у 2022 році. "Чути гімн" про звірства окупантів у Бучі, Ірпені та інших багатостраждальних містах. Також у пісні йдеться про те, що українці обов'язково вистоять, та й правду ніхто не зможе "пристрелити".

"За нами правда, значить вистоїм ми ваші вистріли. За нами правда, а її ніяк не пристрелить. За нами правда, значить визволимо село ми за селом. За нами правда, значить ми з долин повиганяємо зло", - співає Skofka.

Крім того, в треку "Чути гімн" Skofka співає про те, що ЗСУ обов'язково помстяться окупантам за всі звірства.

Росіяни крадуть пісні українських артистів

Раніше жителі країни-агресора вкрали пісню Тіни Кароль. Симона Купріна прийшла на музичне шоу "Ну-ка, всі разом!", де виконала пісню "Више облаков".

Також раніше Слава Дьомін поділився у своєму Instagram відео, на якому російський співак виконує культову пісню покійного українського музиканта Скрябіна.

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