Користувачі мережі обурюються від того, що росіяни крадуть українську культуру.

Український ведучий Слава Дьомін поділився у своєму Instagram відео, на якому російський співак виконує культову пісню покійного українського музиканта Скрябіна.

Артист країни-агресора переклав на російську мову пісню "Мам". Втім, подібна ситуація вже повторювалася і з іншими піснями українських артистів. Росіяни масово крадуть нашу культуру.

У соціальній мережі TikTok поширюються відео, де росіяни переспівують пісні групи "Океану Ельзи" - "Обійми", "Не твоя війна", а також хіт Христини Соловій - "Тримай".

"Рашисти вкрали пісню Скрябіна "Мам". Вже холодильників і пральних машин їм мало. Тепер і до пісень долізли своїми смердючими руками. Але вийшло у них, як завжди, гівно", - підписав ролик Слава Дьомін.

"Ці люди хоч колись навчаться робити щось своє в цьому житті?", "Я хочу розчути те, що почула", "Нехай Кобзона співають", "Як так можна очорнювати пам'ять Кузьми", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

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