Симона Купріна з Киселевська на шоу заспівала "Више облаков".

Росіянка Симона Купріна прийшла на музичне шоу "Ну-ка, всі разом!", де виконала пісню української співачки Тіни Кароль "Више облаков".

Її виконання із задоволенням слухали головні путіністи країни Микола Басков, Сергій Лазарєв, Крістіна Орбакайте і ще понад 90 членів журі. Однак радує той факт, що дівчині не вдалося переспівати Кароль - про що їй сказали деякі судді.

Дівчині не вистачило голосів, щоб пройти далі в шоу. Тому вона покинула проект.

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Варто відзначити, що росіяни вже не вперше крадуть пісні українських артистів. Раніше вони очорнили пам'ять Скрябіна, переспівавши його пісню "Мам".

"Рашисти вкрали пісню Скрябіна "Мам". Вже холодильників і пральних машин їм мало. Тепер і до пісень долізли своїми смердючими руками. Але вийшло у них, як завжди, гівно", - коментують в мережі вчинок росіян.

Також вони неодноразово крали пісні Софії Ротару.

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