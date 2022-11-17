Фоловери вже встигли відреагувати на творчість знаменитості.

Українська телеведуча Леся Нікітюк випустила кавер на пісню Софії Ротару "Только этого мало". Знаменитість переклала російськомовну пісню українською і присвятила її українським військовим, які звільнили Херсон від окупантів.

Нікітюк співає про те, що ЗСУ звільнили Херсон, проте українцям цього замало. Ще потрібно повернути Донбас, Луганськ і Крим.

"На Кремлі вже тризуб, і русня повтікала. Ще полізете раз, буде місця вам мало. Тільки, тільки, тільки, тільки, тільки буде місця вам мало", – заспівала Нікітюк.

Реакція мережі на кавер Лесі Нікітюк

"Браво, Лесюню! Давно чекала на твій новий хіт! Це саме те, що потрібно зараз! Слава Україні і слава ЗСУ"

"Лесичко, це круто! Дякую за моральну підтримку"

"Лесю Іванівно, ви відкрилися для мене з нового боку. Браво! Перший раз чую ваш голос у пісні! У вас дуже гарний голос. Та й ви дуже талановита дівчина! Дякую за вашу творчість"

"Давай нам більше пісень. Ти - талант, а голос неймовірний. Ти ж українка. Чекаємо..."

Нагадаємо, раніше Jerry Heil і Леся Нікітюк у спільному треку висміяли росіянку, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму".

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