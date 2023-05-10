Alyosha чуттєво заспівала на сцені престижного конкурсу.

Українська співачка Alyosha виступила під час першого півфіналу Євробачення-2023. Вона в дуеті з Ребеккою Фергюсон заспівала пісню Ordinary World, яка вперше прозвучала з вуст учасників британської групи Duran Duran.

Під час їхнього виступу сцена підсвічувалася синьо-жовтими кольорами. Також в залі прозвучала сирена, яка не дає спокійно жити українцям вже більше року через загрозу повітряної російської атаки.

Креативний директор Євробачення-2023 від України Герман Ненов розповів, що номер присвячений матерям, які змушені рятувати своїх дітей від жахів війни і відвозити їх в інші країни.

Ця історія торкнулася і саму Alyosha, яка була змушена залишити рідний дім і розлучитися з чоловіком Тарасом Тополею. Чоловік, у свою чергу, пішов захищати Україну зі зброєю в руках.

"Ми працювали над цим номером ще з листопада місяця, я розробляв його в бомбосховищі під час ракетних обстрілів", - розповів Ненов.

Нагадаємо, Ріта Ора виступила на Євробаченні з біженкою з Рівного. 12-річна дівчинка Софія станцювала з м'ячем в руках, який символізує втрачене через війну дитинство.

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