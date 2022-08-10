Виконання музикантів цієї української пісні пробирає до мурах.

Український артист Святослав Вакарчук 9 липня на концерті в Брюсселі заспівав свій хіт разом з легендарною групою Coldplay.

Місяць тому гурт Coldplay заспівав пісню "Обійми" з українським вуличним музикантом Романом Панченком. До слова, пізніше в інтерв'ю УНІАН молодий музикант розповів, як він познайомився з солістом групи Coldplay, що відчував, коли співав з ними на одній сцені, і як європейці ставляться до війни.

Також британська група під час концерту заспівала з дитячим колективом з Дніпра. А тепер цю ж пісню Coldplay виконали з її автором Святославом Вакарчуком з групи "Океан Ельзи".

"Війна триває. Ми її переможемо, а потім разом побудуємо новий, мирний світ", - сказав Вакарчук перед виступом.

Крім того, гітарист британської групи вийшов на сцену з синьо-жовтим прапором на знак підтримки нашої країни.

Нагадаємо, раніше група Coldplay переспівала "Обійми" у Варшаві.

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