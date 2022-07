8 липня зі сцени в Польщі артисти підтримали Україну.

Британська музична рок-група Coldplay в рамках гастрольного туру 8 липня дала концерт у Варшаві. Зі сцени артисти підтримали Україну, виконавши хіт "Обійми" гурту "Океан Ельзи".

Відео було опубліковано коміком і музикантом Іваном Маруничем в його Facebook-блозі.

Відзначається, що разом з легендарними Coldplay "Обійми" заспівав хлопець, якого вони "зустріли на набережній Вісли".

"Рік 2022. Гурт Coldplay у Варшаві виконує пісню "Обійми" "Океану Ельзи" разом з хлопцем, якого зустріли на набережній Вісли. В які часи живемо...",- написав Марунич під відеороликом.

Соліст Кріс Мартін сказав - хоч і не розуміє текст пісні, вона йому дуже подобається.

Зазначимо, нещодавно Святослав Вакарчук заспівав легендарну "Обійми" польською мовою.

