Британська музична рок-група Coldplay в рамках гастрольного туру 8 липня дала концерт у Варшаві. Зі сцени артисти підтримали Україну, виконавши хіт "Обійми" гурту "Океан Ельзи".
Відео було опубліковано коміком і музикантом Іваном Маруничем в його Facebook-блозі.
Відзначається, що разом з легендарними Coldplay "Обійми" заспівав хлопець, якого вони "зустріли на набережній Вісли".
"Рік 2022. Гурт Coldplay у Варшаві виконує пісню "Обійми" "Океану Ельзи" разом з хлопцем, якого зустріли на набережній Вісли. В які часи живемо...",- написав Марунич під відеороликом.
Соліст Кріс Мартін сказав - хоч і не розуміє текст пісні, вона йому дуже подобається.
Зазначимо, нещодавно Святослав Вакарчук заспівав легендарну "Обійми" польською мовою.
Нагадавши, Coldplay і Селена Гомес представили чорно-білий кліп на пісню Let Somebody Go.
Також УНІАН писав, що Великобританія просить EBU дати Україні можливість прийняти Євробачення-2023.