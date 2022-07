На концерті музикантів були присутні близько 60 тисяч глядачів.

Британська група Coldplay продовжує підтримувати Україну. Музиканти під час свого концерту в Берліні виступили разом з українським дитячим колективом Color Music з Дніпра.

Фронтмен гурту Кріс Мартін заспівав з українськими артистами пісню Something Just Like This. Він вийшов на сцену з українським прапором.

Відзначається, що концерт проходив на Олімпійському стадіоні в Берліні. В цілому там були присутні близько 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, Ляпіс Трубецкой переспівали свій культовий трек українською мовою. Музиканти презентували ще один кліп на свій культовий трек "Воїни світла". Текст української версії написав український поет і письменник Сергій Жадан.

Раніше на російську версію пісні вже було випущено два кліпи. Перший, неофіційний, вийшов 1 березня 2014 року. У ньому використані кадри з Євромайдану та Революції Гідності. Він набрав 34 млн переглядів. Через кілька днів був випущений офіційний кліп, який набрав півмільйона переглядів.

