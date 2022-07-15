Українець, який заспівав з Coldplay: Європейцям щиро цікаво, чому Росія напала на Україну

Роман Панченко – молодий український музикант, який нещодавно заспівав разом з легендарним британським гуртом Coldplay, в інтерв’ю УНІАН розповів, що відчував, виступаючи на одній сцені з такими зірками, та як європейці ставляться до війни в Україні.

Днями інтернет облетіло відео, на якому українець заспівав з легендарним британським гуртом Coldplay під час їх концерту у Варшаві. Молодий музикант Роман Панченко вийшов на сцену з синьо-жовтим прапором України та виконав пісню "Обійми", яка за час війни набула ще глибшого сенсу.

Це відео миттєво розчулило українців. І річ не лише в чуттєвому виконанні пісні, а й у тому, що цього разу вона була присвячена всім українцям, які щодня борються за право жити у вільній, незалежній країні.

УНІАН поспілкувався з Романом Панченком та з'ясував, як він познайомився з солістом гурту Coldplay, що відчував, коли співав з ними на одній сцені, та як європейці ставляться до війни.

Романе, ви - вуличний музикант, який за лічені хвилини набув популярності, виступивши з Coldplay. Як ви взагалі познайомилися з гуртом?

Одного дня я грав на вулиці у Варшаві, й до мене несподівано підійшов соліст гурту Кріс Мартін. Він почув, як я співаю, та запросив мене на стадіон, на якому у них мав відбутися концерт. З іншими учасниками бенду я познайомився вже безпосередньо на стадіоні, під час саундчеку. Тоді ми встигли трохи поспілкуватися.

Coldplay - це легендарний гурт, на концертах якого завжди аншлаг. Які емоції ви пережили, не просто слухаючи їх, а виступаючи з ними на одній сцені?

Коли я вперше зустрів Кріса Мартіна, потім цілий вечір переживав. Але вже наступного дня, в день концерту, переживання різко пішло. З'явився спокій та умиротворення, які передавалися від команди та гурту Coldplay.

Пісня "Обійми" українського гурту "Океан Ельзи", яку ви виконували, до війни була просто про кохання, але після повномасштабного вторгнення Росії вона набула глибшого сенсу. Що вона означає саме для вас?

Для мене ця пісня, в першу чергу, про кохання між звичайними невинними людьми. Обійми - це як символ вираження підтримки та кохання. А пісня – це момент одкровення між цими людьми.

Чи спілкувалися ви з учасниками гурту про війну в Україні?

Так. Їм щиро цікаво, чому так відбувається, чому Росія напала на Україну. Їм була цікава моя точка зору на цю ситуацію. Сподіваюсь, що місія гурту Coldplay змінить цей світ на краще.

Я вам більше скажу: європейці дуже переживають за нас, вони постійно читають новини, стежать за подіями та максимально намагаються допомогти, наскільки це можливо.

До речі, ви родом з Чернігова. Чи залишились у вас там родичі?

Звісно. До Варшави я переїхав з дружиною, решта сім'ї досі перебувають в Україні, в Чернігові. Тому перші місяці війни я не відходив від телефону, було дуже складно не читати новини. Можна навіть сказати, що це викликало певну залежність, але на третій місяць я "відклеївся" від порталів новин і вирішив щось робити.

Як ви відволікалися від поганих думок та постійних переживань?

Я вирішив розпочати свою кар'єру артиста. Цієї п'ятниці вже випускаємо англомовний сингл. Цю пісню я написав під час війни. Вирішив передати всі свої внутрішні переживання, і наприкінці пісні є пряма констатація фактів, наче крик душі. Щоб закордонні слухачі, які ще не в курсі того, що відбувається, почули, що насправді коїться в Україні.

У тексті присутня нецензурна лексика, але тільки так я можу передати всьому світу, що відчуваю з приводу війни.

Скажіть, чи хотіли б ви повернутися до рідного Чернігова після війни?

Я б із задоволенням повернувся до мирного Чернігова. Я спостерігаю за змінами у своєму місті, щоб не бути шокованим, коли повернуся додому.

Діана Могилєвич