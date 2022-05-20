Відео зворушило мережу.

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва поділилася емоційним відео, на якому вона читає вірш Лесі Українки "Ангел помсти". Артистка каже, що зовсім інакше стала сприймати цей твір після подій останніх трьох місяців.

Відеозапис Даша опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Три роки тому, я навiть не уявляла собі, який сенс набудуть для мене ці слова… Не вміла ненавидіти, і не думала, що так буду радіти смерті ворожій. Біль перетинає наш народ як нитка намисто…", - прокоментувала Астаф'єва.

"Красуня! Сльози і мурашки", "Ще раз переконалася, що ви, Даша, просто скарб, якого мало в світі. Україні дуже пощастило, що ви у неї є", "Переслухала не раз, аж тремтить все"," Ви читали неймовірно!", - написали шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, продюсер Горова прокоментувала гомофобне висловлювання Ірини Федишин.

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