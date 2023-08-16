Частина глядачів покинули зал.

У Грузії виник скандал через російського барабанщика на концерті американської рок-групи The Killers. У мережі з'явилися відео інциденту.

15 серпня група виступала в місті Озургеті, в якийсь момент соліст Брендан Флауерс вивів на сцену барабанщика із залу, щоб разом виконати пісню. Цим музикантом виявився громадянин Росії. Тоді із залу почулися крики "Росія - окупант".

Вокаліст звернувся до глядачів із закликом, що музика повинна пов'язувати людей, а всі тут присутні для нього "сестри і брати". Після цього частина глядачів покинули зал.

Відео дня

Одна з користувачок Facebook написала обурений пост після концерту. "На концерті Killers на сцену вивели російського барабанщика, після чого пролунали наші крики, а соліст "повчав" нас зі сцени про братерство Росії і Грузії. 1% пішов посеред концерту, інші залишилися і продовжують танцювати під свою музику. У нас проблеми", - написала Наталі Данелія.

На офіційній сторінці групи вже з'явився запис з вибаченнями і словами підтримки. Музиканти кажуть, що запрошувати глядача зіграти на барабанах - їх давня традиція.

"І зі сцени здавалося, що початкова реакція глядачів показала, що вони згодні з тим, що учасник аудиторії вийде на сцену з нами сьогодні ввечері. Ми розуміємо, що коментар, покликаний припустити, що всі глядачі та шанувальники The Killers є "братами та сестрами", може бути неправильно витлумачений. Ми не хотіли нікого засмучувати і приносимо свої вибачення. Ми підтримуємо вас і сподіваємося скоро повернутися", - йдеться в повідомленні.

В Black Sea Arena, де проходив концерт, заявили, що дії артистів не є їхньою позицією. "Усвідомлюючи свою частку відповідальності, ми щиро вибачаємося", - написали вони.

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