Ця пісня - вдячність за всебічну підтримку України.

Український співак Роман Скорпіон у Польщі долучився до благодійного концерту на підтримку України. У своїх соціальних мережах артист показав відео з концерту у місті Руда-Шльонська.

Концерт організували місцеві активісти з метою підтримки українців. Роман виконав свої вже впізнавані хіти, а також нещодавню прем'єру, пісню "Поцілую" польською мовою.

Цю пісню він написав в знак подяки сусідам за всебічну підтримку.

"Переоцінити ту підтримку й допомогу, яку надають українцям поляки, - неможливо. У найскрутніші часи ми добре бачимо, хто насправді є братнім народом", - прокоментував свою нову пісню співак.

Нагадаємо, раніше молода українська співачка Маша Кондратенко, яка підкорила меломанів піснею "Чекаю на тебе", випустила новий хіт "Ванька-встанька". Нову пісню вона присвятила російським окупантам, які вторглися у незалежну та вільну Україну.

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