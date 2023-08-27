Омаргалієва зворушила своїм виступом.

Співачка Alena Omargalieva заспівала гімн України перед чемпіонським боєм Олександра Усика проти британця Даніеля Дюбуа.

26 серпня у польському місті Вроцлав відбувся бій Олександра Усика проти британця Даніеля Дюбуа за звання чемпіона світу у суперважкій вазі, у якому переміг українець Усик, здолавши суперника нокаутом у 9 раунді.

Гімн України перед поєдинком виконала Alena Omargalieva, а презентував її виступ легендарний американський ринг-анонсер Майкл Баффер, який прилетів до Вроцлава спеціально на бій Усика.

Гімн України у виконанні Alena Omargalieva наживо почули понад 42 тисячі фанатів боксу на стадіоні у Вроцлаві, а мільйони глядачів у понад 190 країнах світу побачили цей виступ на телеекранах.

"Цей вечір для мене справді визначний. Співати гімн України сьогодні, на міжнародній арені для мільйонів телеглядачів зі всього світу - надзвичайно хвилююче. Відкривати бій українського чемпіона, легендарного боксера Усика - велика відповідальність. Емоції переповнювали, та серце билося шалено. Сьогодні ми всі, українські артисти, виходимо на сцену, як на ринг - за перемогою, щоб нас чули. Іноді, як цього вечора, на справжній ринг, щоб наша пісня звучала по всьому світу", - прокоментувала подію співачка.

Відзначимо, Олександр Усик - легендарний український боксер, чинний чемпіон світу у професійному боксі за версіями WBA super, WBO, IBF, IBO та The Ring у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі.

Усик від початку повномасштабного вторгнення активно висвітлює наслідки російської агресії. Восени 2022 року боксер став амбасадором президентської ініціативи United 24.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва зворушливо заспівала гімн України і "порвала" мережу.

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