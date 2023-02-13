Перемогу пророкують українській групі.

Букмекерська контора Smarkets вже зробила перші ставки щодо переможця на наймасштабнішому пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Згідно з даними на сайті контори, перше місце може посісти українська група TVORCHI з піснею "Heart of steel".

Їхні шанси на перемогу оцінили в 33,33%. На другому місці може опинитися Швеція, їй віддали 13,16%. Закриває трійку лідерів Норвегія з результатом 11,36%.

На четвертому місці Фінляндія (8,33%), а на п'ятому - Велика Британія (4,55%).

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Крім того, ще не всі країни визначилися зі своїми учасниками, а відповідно відомі не всі пісні. Тому фаворити ще можуть змінюватися.

Україна на Євробаченні

У 2022 році перемогу на Євробаченні здобув український гурт Kalush Orchestra. Фронтмен групи тоді закликав врятувати Маріуполь і "Азовсталь", незважаючи на те, що конкурс нібито є аполітичним.

У 2023 році саме Україна мала приймати конкурс, проте через повномасштабне вторгнення цю роль на себе взяв Ліверпуль. Вже відомо, який вигляд матиме сцена. Вона буде підсвічуватися синім кольором. Постановник пояснив це тим, що хотів передати схожість Великої Британії і України.

Гасло цьогорічного конкурсу "Об'єднані музикою". У той час як логотип - барвистий ефект електрокардіограми, що створює ланцюжок сердець. Вони в різних кольорах - жовтий, синій і фіолетовий з рожевим.

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