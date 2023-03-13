Гурт TVORCHI виступатиме у фіналі вокального конкурсу.

До Євробачення-2023 залишилося зовсім небагато часу - воно відбудеться в середині травня в Ліверпулі. Попри те, що проводити його будуть у Великій Британії, організовано воно від імені України.

Згідно з результатами Нацвідбору, нашу країну цього року представить музичний колектив TVORCHI. Артисти з композицією "Heart Of Steel" виступлять у фіналі під номером 19. Про це стало відомо на жеребкуванні, яке провели під час зустрічі глав делегацій країн-учасниць.

Євробачення-2023: що відомо

TVORCHI поїдуть до Ліверпуля з піснею "Heart of Steel". Як розповіли самі артисти, це пісня про сильних українців та їхні "серця зі сталі". Згідно з правилами конкурсу, представники країни-переможниці минулого року виступають одразу у фіналі. Серед ведучих заходу буде Юлія Саніна.

Зазначимо, що 9 березня артисти представили оновлену версію конкурсної композиції. Туди TVORCHI додали рядки українською мовою.

Згідно з прогнозами букмекерів, зараз ймовірність перемоги України на Євробаченні-2023 становить менше 15%.

TVORCHI - "Heart of Steel": оновлена версія

Нагадаємо, нещодавно група TVORCHI поскаржилася на проблеми з виїздом за кордон, через які участь у Євробаченні під загрозою.

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