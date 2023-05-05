Учора також стало відомо, що письменник розлучається зі своєю дружиною.

Відомого українського письменника Сергія Жадана помітили на побаченні зі співачкою Христиною Соловій. Це сталося на тлі того, що ЗМІ стало відомо про розлучення артиста з його дружиною Іриною Куніциною.

Так, у мережі з'явилося відео, на якому Жадан та Соловій гуляли та трималися за руки. Письменник та співачка не змогли приховати таємне побачення, адже обрали для нього публічне місце.

"Ховалися у кущах і випадково застали отакі драми, скандали, інтриги шоу-бізу. Але не робіть як я і не знімайте Жадана з-за кущів, бо це ну дуже некультурно і точно зовсім не по-дружньому", - написала дівчина, яка помітила Соловій та письменника.

Відео дня

Після цього дівчина, яка "спіймала" письменника та співачку, вирішила пояснити свій вчинок. Вона визнала, що вчинила необачно. Проте дівчина зазначила, що побачення Жадана та Соловій бачили десятки людей, не тільки вона.

Між тим, за декілька днів до цього Жадан подав на розлучення. Він жив у шлюбі з Іриною Куніциною з 2009 року. У них є спільна донька.

"24 квітня у Личаківському районному суді міста Львова було зареєстроване позовне провадження №2/463/1169/23 про розірвання шлюбу. Позивачем указаний Жадан Сергій Вікторович, а відповідачем - Куніцина Ірина Володимирівна", - повідомляє видання "РБК".

Сам Жадан інформацію про розлучення не коментував. Соловій також не реагує на чутки. На їхніх сторінках у соцмережах немає нічого, що стосувалося б інформації щодо їхнього таємного побачення.

Соловій та Жадан закрутили роман - з чого все почалося

Жадан та Соловій здивували мережу, коли у грудні 2022 року вийшов кліп співачки на пісню "Юність". У ньому вони пристрасно цілувалися. До цього Соловій співала кавери на пісні Жадана, що вже тоді викликало великий інтерес у фанатів.

Нещодавно письменник розповів про палкі поцілунки у кліпі. Він визнав, що це було цікаво та дуже легко.

Вас також можуть зацікавити новини: