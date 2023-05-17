Вона попросила не лізти в її особисте життя.

Українська співачка Христина Соловій і поет Сергій Жадан неодноразово провокували чутки про свій роман, проте ніяких офіційних коментарів не давали.

Проте шанувальники все ж переконані, що вони разом. Причин для такого обговорення всього дві. По-перше, Жадан розлучається зі своєю дружиною. По-друге, нещодавно його помітили з Соловій, коли вони прогулювалися за ручку.

В інтерв'ю для радіо "Львівська хвиля" Христина все ж висловилася про ймовірні стосунки з поетом.

Відео дня

"Так, відповідаю вам і всім, хто цікавиться. Мені дуже приємно, що є увага не тільки до моєї творчості, а й до особистого життя, але я буду дуже вдячна, якщо ви залишите його для мене. Я ніколи не говорила про своє особисте життя і не збираюся. Спасибі", - сказала знаменитість.

Зазначимо, чутки про їхній роман з'явилися ще після того, як Жадан знявся в кліпі Соловій на пісню "Юність". Тоді вони пристрасно поцілувалися прямо на знімальному майданчику.

Пізніше Жадан сказав, що знявся в кліпі не заради грошей, а щоб допомогти своїй подрузі.

Нагадаємо, Жадан і Соловій не зуміли приховати таємне побачення.

Вас також можуть зацікавити новини: