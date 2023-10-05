Історія відверто ошелешила інших учасниць шоу.

У 6 сезоні шоу "Супермама" з'явилася "врівноважена мама" Ірина, яка розповіла моторошну історію. Вона зізналася, що чоловік зламав їй ногу, коли вона запізно повернулася з караоке, де відпочивала з подругами.

"Коли я повернулася десь близько другої ночі, а він вийшов до мене у коридор і почав сваритися, кричати, обзивати... Потім мене відпихнув, потім я була на ліжку, він почав до мене підходити. Я просто підняла догори ногу і він її зловив, і просто зламав руками мені ногу. Я почала одразу кричати, мені було дуже боляче, він не повірив, що він сам мені зламав ногу... Я кричала на всю квартиру, а він подумав, що це в мене якась істерика", - розповіла Ірина.

Потім вона викликала швидку допомогу, а чоловік не вірив навіть медикам, які теж сказали, що у жінки перелом. Ірині зробили серйозну та дуже складну операцію, їй встановили титанову пластину та спеціальні конструкції. Коли жінка перебувала у лікарні, чоловік постійно вибачався.

"У мене не було ніякої злості до нього, образи, просто була всередині якась пустота. Мені усі, хто знав цю ситуацію, казали: "Віко, якщо так сталося, це може бути не в останній раз, це просто перший дзвіночок"... Мама мені говорила написати на чоловіка заяву, але я того не робила, я не хотіла впасти на плечі своєї мами. Хотіла, щоб мій чоловік про мене піклувався. Він зробив цю проблему - він повинен був понести таке покарання. Він повністю взяв на себе весь побут, дитину, мене", - заявила жінка.

Ірина також пригадала, що її маленький син бачив, як чоловік ламав їй ногу. Він чув її крики, а потім усім казав, що це саме його тато зробив боляче мамі. Але жінка зазначила, що нині вона не шкодує про усе, що сталося.

"Завдяки" перелому, вона на милицях виїхала до Польщі. А її чоловік вирушив із нею, як опікун їхнього сина. Обранець Ірини не міг перетинати кордон просто так, а зламана нога жінки йому "допомогла" втекти з України.

"Коли я вже була у Польщі, я зрозуміла, що ця ситуація для чогось була. Тому що усе, що робиться - до найкращого. Коли ми виїжджали до Польщі, то чоловіків не пропускали, але я була недієздатною і він поїхав як опікун, у нас дитинка. Тобто якщо б не нога, то ми всією сім'єю не виїхали б за кордон", - зізналася учасниця "Супермами".

Нині чоловік працює у Польщі далекобійником та не повертається до України. Сама ж Ірина живе на дві країни. Її слова сильно вразили інших учасниць шоу. Вони були обурені тим, що жінка так легко виправдала та пробачила жорстокий вчинок чоловіка.

Нагадаємо, раніше скандальна учасниця "Супермами" публічно "рознесла" Карпачова.

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