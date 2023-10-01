Мама-блогерка Стася зізналася, що мріяла про зустріч з психологом.

Учасниця 6 сезону шоу "Супермама", мама-блогерка Стася, яка показала своє життя у 20 випуску, "рознесла" психолога проекту Дмитра Карпачова. 24-річна дівчина вирішила відверто говорити про проект і заявила, що не буде нічого приховувати.

За словами Стасі, вона дуже хотіла зустрітися з Карпачовим. Однак бесіда з психологом її не вразила. За правилами проекту, кожна учасниця спілкується з Карпачовим. Психолог дає поради і вказує мамам на їхні помилки у вихованні дітей. Однак Стасю все це не вразило.

"Що я вам можу сказати про зустріч з Карпачовим... Я дуже сильно розчарувалася. Дуже сильно. Я мріяла з ним зустрітися, я дивилася всі його лекції, коли ще вагітною була, дивилася, як виховувати дитину", - зізналася Стася в Stories свого Instagram.

Блогерка додала, що вона вивчила чимало контенту, який випускає Карпачов. Вона чекала, що на живій зустрічі психолог її вразить. Однак її емоції були зовсім іншими.

"Дуже багато переглянула всього. Курси якісь там навіть читала. Але коли я з ним зустрілася наживо, я трохи розчарувалася", - додала блогерка.

За словами Стасі, незабаром вона детально про все розповість. Останнім часом учасниці "Супермами" не бояться відкрито критикувати проект. Наприклад, нещодавно одна з жінок розповіла про увесь "треш" на зйомках.

Мама-блогерка Стася на "Супермамі" - скандали з учасницею

Нагадаємо, раніше Стася зганьбилася поведінкою на зйомках, за що інші учасниці поставили її на місце. Крім цього, в одному з випусків блогерка образила дружину військового. Стася вирішила довести іншим учасницям, що вона патріотка, але це призвело до скандалу.

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