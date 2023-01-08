Соцмережі "гудять" про виступ українського танцювального колективу Light Balance Kids, який взяв участь в американському шоу America's Got Talent.

Юні українці з гурту Light Balance Kids сенсаційно виступили на шоу "Америка має талант". Вони вразили публіку і суддів своїми вміннями. Колектив має свій унікальний стиль, де хореографія поєднується із високими комп’ютерними технологіями.

Українці не лише продемонстрували свою майстерність, а ще й нагадали про Україну і про те, що тут відбувається. Судді оцінили виступ Light Balance Kids, а "золоте конфеті" на сцені означало, що діти одразу проходять до фіналу. А сьогодні гурт завітав в ефір телемарафону на "1+1".

Учасники танцювального колективу розповіли, що вони відчули шалену підтримку українців, які пишуть їм у соцмережах теплі слова. Також у гурті зізналися, що через повномасштабну війну не могли нормально разом тренуватися: один хлопець поїхав до Німеччини з Києва; Дарина залишилася в Обухові; інша дівчина каже, що прожила у Німеччині три місяці й повернулася до України; ще одна прожила під окупацією місяць під Мотижином, а потім поїхала до Львова; ще один хлопець зізнався, що поїхав з Чернігова до Німеччини.

Тож, як бачите, всі учасники Light Balance Kids були розкидані по світу. А потім їм надійшло запрошення від організаторів виступити на американському шоу талантів. У них було лише 5 днів, що підготуватися до виступу. Усього в колективі 14 учасників.

Учасниця гурту Марина зізналася ведучим, що її батько воює проти Росії з осені, спочатку був у Києві в ТрО. А Марія наразі перебуває у Британії, у неї на війні загинув дядько.

У колективі кажуть, що у них є техніки, які працюють над світлом, хореографи та дизайнери. Ідея поєднати танці зі світлом виникла у 2017-му році у директорів гурту.

Учасник Light Balance Kids Кирило розповів, що кожен з них володіє англійською мовою.

Для фіналу шоу діти готують вже інший номер, він буде дуже енергійним, кажуть вони. Вони постійно на зв'язку, обговорюють онлайн свій майбутній виступ.

Як виступили Light Balance Kids на America's Got Talent - відео

Як юна українка підкорила талант-шоу в Іспанії

Раніше 8-річна українка Злата Хоменко виступила на шоу "Іспанія шукає таланти". Вона та її мама - переселенці, які були змушені залишити свій дім через війну в Україні.

Дитина сказала суддям, що присвячує свій танець всім українським дітям і Україні в цілому. Після виступу Злата попросила Іспанію підтримати її рідну країну. Судді проекту розплакалися. Дівчинка пройшла до фіналу шоу.

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