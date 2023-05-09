Група TVORCHI випустила потужне відео в день початку Євробачення. Музиканти показали кадри із захисниками нашої країни і закликали людей відкрити свої серця для України.
"Які б сильні не були слова, їх недостатньо, щоб відчути по-справжньому. Тому що ми відчуваємо серцем. Любов і біль, відчай і надія, жах і краса – все це вміщується в одне людське серце. Уявіть, на що здатні наші серця разом", - зазначено в описі до відео.
Ролик був опублікований на сторінках TVORCHI і проекту Ukraine.ua в Instagram. Відео озвучив Джеффрі Кенні, вокаліст групи. Він підкреслив важливість підтримки України і дав відсилку до пісні, з якою він і Андрій Гуцуляк виступатимуть на Євробаченні.
У коментарях фанати бажають TVORCHI перемоги на конкурсі. Також користувачі закликають артистів говорити про повномасштабну війну в Україні і нагадувати світові про те, що відбувається в нашій країні. Вони пишуть:
- "У нас усіх справді серця зі сталі"
- "Підтримуємо Україну, вболіваємо за вас на Євробаченні"
- "Молодці, не припиняйте говорити про війну, це важливо".
Шанси TVORCHI на Євробаченні
8 травня букмекери оновили ставки на переможця Євробачення. Перемогу пророкують не Україні. На думку букмекерів, перше місце займе Швеція.
Музиканти, які представлять нашу країну, раніше відповіли, чи вірять у свою перемогу на Євробаченні. Вони відзначили, що куди важливіше не конкурс. Найголовніше, вважають TVORCHI, перемогти на війні, яку проти України розв'язала РФ.