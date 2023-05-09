Музиканти попросили не забувати, на що здатні добрі серця.

Група TVORCHI випустила потужне відео в день початку Євробачення. Музиканти показали кадри із захисниками нашої країни і закликали людей відкрити свої серця для України.

"Які б сильні не були слова, їх недостатньо, щоб відчути по-справжньому. Тому що ми відчуваємо серцем. Любов і біль, відчай і надія, жах і краса – все це вміщується в одне людське серце. Уявіть, на що здатні наші серця разом", - зазначено в описі до відео.

Ролик був опублікований на сторінках TVORCHI і проекту Ukraine.ua в Instagram. Відео озвучив Джеффрі Кенні, вокаліст групи. Він підкреслив важливість підтримки України і дав відсилку до пісні, з якою він і Андрій Гуцуляк виступатимуть на Євробаченні.

Відео дня

У коментарях фанати бажають TVORCHI перемоги на конкурсі. Також користувачі закликають артистів говорити про повномасштабну війну в Україні і нагадувати світові про те, що відбувається в нашій країні. Вони пишуть:

"У нас усіх справді серця зі сталі"

"Підтримуємо Україну, вболіваємо за вас на Євробаченні"

"Молодці, не припиняйте говорити про війну, це важливо".

Шанси TVORCHI на Євробаченні

8 травня букмекери оновили ставки на переможця Євробачення. Перемогу пророкують не Україні. На думку букмекерів, перше місце займе Швеція.

Музиканти, які представлять нашу країну, раніше відповіли, чи вірять у свою перемогу на Євробаченні. Вони відзначили, що куди важливіше не конкурс. Найголовніше, вважають TVORCHI, перемогти на війні, яку проти України розв'язала РФ.

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