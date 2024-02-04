Цьому дуету пророкували перемогу як букмекери, так і глядачі.

Сьогодні, 3 лютого, відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2024. Серед 11 фіналістів члени журі та глядачі обрали найдостойнішого кандидата, який представлятиме нашу країну на масштабному пісенному конкурсі.

Букмекери прогнозували перемогу Alyona Alyona і Jerry Heil. Українці виявилися згодні з їхньою думкою і так само проголосували за цей дует ще до фіналу.

Судячи з усього, їхні ставки виявилися пророчими. Ведучі Нацвідбору вже оголосили переможця і ним, як передбачалося, став дует Alyona Alyona і Jerry Heil.

Члени журі поставили їм 10 балів, а глядачі – 11. Сумарно дівчата здобули 21 бал, що й зробило їх переможницями.

Варто відзначити, що їхній виступ на Нацвідборі викликав мурахи як у членів журі, так і у ведучих і глядачів. Однак було і зауваження. За словами Данилка, йому не вистачило взаємодії співачок на одній сцені. При цьому він зазначив, що Alyona Alyona круто читає реп і додав, що коли вперше почув пісню "Teresa & Maria", у нього одразу виникла думка, що вона гідна звучати на сцені в Швеції.

До слова, раніше в мережі розгорівся скандал через їхню конкурсну пісню "Teresa & Maria". Слухачі відзначили, що до особистості Матері Терези є багато питань. Але незважаючи на це, в мережі ця пісня стала популярною. На YouTube-каналі Alyona Alyona цей трек набрав вже більше 6 мільйонів переглядів.

Євробачення-2024 - що відомо

Сам конкурс пройде в травні 2024 року в Мальме. Перший півфінал відбудеться 7 травня, другий - 9, грандіозний фінал - 11 травня.

Відомо, що Україна виступить у першому півфіналі. Також боротися за перемогу в першому півфіналі будуть Кіпр, Польща, Сербія, Литва, Хорватія, Ірландія, Словенія, Ісландія, Фінляндія, Португалія, Люксембург, Австралія, Азербайджан і Молдова.

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