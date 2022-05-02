Старшому сину телеведучого нещодавно виповнилося 9 років, середньому - 5, найменшому - півтора року.

Телеведучий проєктів "Холостяк" та "Холостячка" Григорій Решетнік розповів, як пояснював старшому сину Івану те, що в країні почалася війна. В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" чоловік поділився, що найважче було з середнім сином.

"На щастя, наші діти не пережили тих подій, як ті, хто і досі залишається в бомбосховищах. Мої діти також емоційно відчувають це, трохи по-іншому сприймають реалії, якоюсь мірою постраждали. Але Ваня, якому 9 років, вже більш усвідомлено сприймає події. Він знає, хто такий "ворог". І їх навіть в школі поступово готували і розповідали, що війна почалася ще у 2014 році, і що ми втрачаємо території, і що є ось такий агресивний сусід", - поділився в інтерв'ю Решетнік.

"Найскладніше емоційно нашому Дімулі, якому скоро 5 років. Він під час нічних сирен прибігає до кімнати і каже: "Тато, мамо, давайте швиденько". Досі реагує дуже складно. До психологів ми не зверталися", - нарікає телеведучий.

Але Григорій намагається підтримувати настрій своїх дітей тим, що скоро Україна неодмінно отримає перемогу і війна скінчиться.

"Завжди кажу своїм хлопцям, що наші війська летять знищувати ворога, і що ми перемагаємо. Завжди даю посил перемоги і раджу це всім батькам", - резюмував Решетнік.

Нагадаємо, раніше Решетнік пояснив, чому не залишив країну.

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