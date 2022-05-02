За законом він міг виїхати, але рішення залишитися на Батьківщині було принциповим.

Після того, як 24 лютого РФ повномасштабно вторглася на територію України, Григорій Решетнік з дружиною Христиною та трьома маленькими синами вирушив на захід, аби перевезти їх в більш безпечне місце. Сім'я залишилася в Івано-Франківську, хоча відповідно до чинного законодавства, як багатодітний батько, Григорій може покинути Україну.

Про те, чому Решетнік вирішив залишитися, він розповів в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях". Чоловік каже - поставив собі мету надихати своїм прикладом.

"Ми прийняли принципове рішення залишатися в Україні. Так, нашим дітям страшно. Так, в Україні лунають сирени. Але саме тут ти можеш допомагати, налагоджувати комунікацію з тими, хто може надати допомогу, і хто потребує допомоги. Наша сім'я цим і займається", - розповів телеведучий.

Григорій зазначив, що у нього було відчуття провини, але він все ж залишився поруч із дружиною та дітьми.

"Хотілося якось бути більш потрібним. Десь 2 тижні я не виходив з дому, бо не знаходив в собі цієї сили", - поділився Решетнік.

Але коли він вийшов прогулятися містом, а до нього почали підходити люди і дякувати за те, що той залишається в Україні, телеведучий зрозумів, що все правильно зробив.

"З того дня я зрозумів, що кожен з нас воює на своєму фронті", - резюмував ведучий шоу "Холостяк".

Нагадаємо, Білозір дорікнула Полякову у від'їзді до Франції і дружбі з Кіркоровим.

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