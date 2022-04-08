Телеведучий заявив, що нового сезону варто чекати після перемоги України у війні з Росією.

Телеведучий шоу" Холостяк " і "Холостячка" Григорій Решетнік розповів, що третій сезон "Холостячки" планували почати знімати навесні поточного року, проте через війну в Україні його відклали.

Цим він поділився в інтерв'ю "Факти".

На питання, кого б він хотів бачити головною героїнею третього сезону, Решетнік відповів досить чітко - відому модель Дашу Астаф'єву.

"І мені самому цікаво, хто стане третьою "холостячкою". Як глядачеві, мені було б цікаво побачити Дашу Астаф'єву. Відомо, що вона зараз допомагає хлопцям з тероборони – готує їжу, чистить картоплю на кухні. Або одну з тих дівчат-героїнь, які хоробро служать у ЗСУ", - розповів Решетнік.

Точних дат виходу нового сезону він не назвав, проте переконаний, що зйомки можливі лише після беззастережної перемоги України у війні.

"Знаю, після нашої перемоги почнеться зліт українського патріотичного художнього та документального кіно, безлічі проєктів. Потрібно просто дочекатися. Я впевнений, що перемога буде за нами!",- резюмував телеведучий.

Нагадаємо, лідер Бумбокс жорстко звернувся до окупантів. Також Андрій Хливнюк з гурту "Бумбокс" розповів історію п'ятирічної дівчинки, батька якої вбили окупанти.

Вас також можуть зацікавити новини: