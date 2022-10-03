Глядачі вже сумніваються в тому, що показ нового сезону і зовсім не скасували.

30 вересня за кілька годин до прем'єри 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" стало відомо, що показ переноситься на жовтень.

Так як прем'єру переносять вже вдруге, віддані шанувальники проекту не змогли втриматися, щоб не відреагувати на це. У мережі з'явилося відео, на якому в спеціальній програмі головному герою Алексу Топольському домалювали сиві бороду і вуса.

Також користувачі мережі наклали звук з трейлера "Холостяка", де Топольський каже: "Дивіться мою історію кохання в реаліті "Холостяк" за три дні на СТБ".

Відео дня

Ймовірно, глядачі настільки засмучені, що цієї осені не побачать улюблене шоу, що вже сумніваються в тому, що показ 12 сезону і зовсім не скасують.

Холостяк 2022 - причина перенесення шоу

12 сезон проекту "Холостяк" повинен був вийти в ефір ще навесні 2022 року. Але через повномасштабне вторгнення творці шоу були змушені перенести прем'єру. Пізніше була оголошена інша дата прем'єри - 30 вересня. Але за кілька годин до ефіру творці проекту повідомили, що переносять показ з "виробничих причин".

Коли таки відбудеться прем'єра нового сезону поки не повідомляється.

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