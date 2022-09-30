Прем'єру шоу переносять вже вдруге через війну в Україні.

Сьогодні, 30 вересня, мала відбутися прем'єра 12 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Але за кілька годин до ефіру творці проекту повідомили про перенесення нового сезону з Алексом Топольським.

"Ми переносимо прем'єру проекту "Холостяк" з виробничих причин. Ваше улюблене романтичне реаліті обов'язково відбудеться цієї осені. Про нову дату старту буде оголошено пізніше. Все буде Україна", - йдеться в Instagram телеканалу СТБ.

Ведучий проекту Григорій Решетник додав, що глядачі зможуть спостерігати за розвитком стосунків Алекса Топольського з дівчатами вже зовсім скоро.

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"Ми чуємо, любимо, поважаємо своїх глядачів. І пишаємося нашими військовими. Скоро! Обов'язково", - написав Решетник в коментарях під постом.

Варто відзначити, 12 сезон проекту "Холостяк" повинен був вийти в ефір ще навесні 2022 року. Але через повномасштабне вторгнення творці шоу були змушені перенести прем'єру.

Нагадаємо, головним героєм 12 сезону "Холостяка" став бізнесмен Алекс Топольський. Серед 25 дівчат він буде шукати ту єдину, з якою зможе побудувати щасливу сім'ю.

Раніше УНІАН розповідав, хто такий Алекс Топольський і чим займається головний герой 12 сезону шоу.

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