Вони вже зробили свої ставки.

Вже 3 лютого 2024 року відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2024. У зв'язку з цим букмекери зробили свої ставки. Кому вони пророкують перемогу - читайте далі.

За даними Eurovision World, букмекери пророкують перемогу Jerry Heil і alyona alyona з композицією "Teresa & Maria" (58%).

На другому місці опинився Melovin (15%) з піснею "Dreamer", який, до слова, вже представляв Україну на Євробаченні, проте перемогти йому не вдалося.

Закриває трійку лідерів співачка ANKA (7%) з треком "Palala". Варто відзначити, що раніше артистка потрапила в скандал. Наталія Валевська звинуватила дівчину в плагіаті своєї пісні. Вона сказала, що приспів "Palala" дуже нагадує приспів її пісні з такою ж назвою.

Четверту сходинку посіла YAGODA (6%), а п'яту - YAKTAK (5%).

Кому пророкують перемогу на Євробаченні-2024

Раніше букмекери також зробили ставки щодо ймовірного переможця вже на самому конкурсі пісні. Спочатку на першому місці була Велика Британія, проте зараз у лідери вибилася Україна.

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