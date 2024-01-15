Путінцев вважає, що шанси на перемогу є у трьох виконавців.

Продюсер і медіаексперт Денис Путінцев в інтерв'ю УНІАН розповів, хто, на його думку, може перемогти в Нацвідборі на Євробачення-2024. Він виділив трьох головних кандидатів.

Найбільше шансів на перемогу, зазначив Путінцев, у дуету Alyona Alyona і Jerry Heil.

"Хороші шанси є у старої гвардії під назвою Alyona Alyona і Jerry Heil. У них досить цікавий трек. І якщо буде правильний performance, то цілком ймовірно, що вони можуть гідно представити нашу країну на Євробаченні", - говорить експерт.

Також він вважає, що цього року представляти Україну на світовій сцені може Melovin.

"Він вже брав участь у Євробаченні, тому це великий для нього плюс. Він знає конкурс зсередини, і він на цьому робить акцент. Його пісня в музичному плані конкретно підходить для Євробачення. Знаючи, який він яскравий персонаж, він не підкачає", - зазначив Путінцев.

На третє місце медіаексперт поставив скандальний колектив NAHABA, у пісні якого глядачі почули мотив треку "Нас не догонят" - російської групи "Тату".

"Так, дуже схожі пісні, але якщо все правильно обіграти, правильно подати на сцені і додати, що один з учасників групи служить в ЗСУ, то у них є всі шанси. Ця істерія і крик про те, що відбувається і куди дивиться вся Європа, може мати правильну для нас історію", - підсумував Денис.

Нагадаємо, раніше продюсер відповів, чому українці досі слухають російські пісні.

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