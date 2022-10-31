Опитування з'явилося в мобільному додатку 31 жовтня.

Вперше в історії нацвідбору Євробачення українці зможуть взяти участь у голосуванні не тільки за представника країни на міжнародний конкурс, а й за журі. Так, у мобільному додатку "Дія" запустили голосування за суддів. Всього пропонують вибрати серед дев'яти претендентів.

Список претендентів на роль членів журі:

Джамала - співачка і автор пісень, переможниця Євробачення-2016.

DZIDZIO (Михайло Хома) - співак, автор пісень, актор, кінорежисер, продюсер.

Тіна Кароль - співачка, композитор, Народна артистка України.

Злата Огнєвіч - співачка, автор, композитор.

Катерина Павленко (Monokate) - солістка гурту Go_A, фольклорист, сонграйтер.

Костянтин Томільченко - креативний продюсер, режисер-постановник, суддя шоу "Танцюють всі".

Юлія Саніна - фронтвумен рок-групи The Hardkiss, автор пісень, композитор.

Тарас Тополя - лідер гурту"Антитіла".

Валерій Харчишин - рок-музикант, лідер гурту "Друга Ріка", актор театру і кіно, продюсер.

Відео дня

Проголосувати можна тільки за одного кандидата. Зробити це потрібно через Мобільний додаток "Дія". Там потрібно вибрати розділ "Послуги" і натиснути на пункт "Опитування".

За підсумками перших кількох годин голосування в лідери вибилися Джамала, Катерина Павленко та Юлія Саніна.

Зазначимо, Євробачення-2023 пройде в Ліверпулі. Європейський мовник EBU прийняв рішення проводити конкурс саме там, незважаючи на перемогу України у 2022 році. За офіційними даними, представники EBU оцінили питання безпеки і вирішили, що організувати захід на території України не представляється можливим через обстріли РФ.

Нагадаємо, фінал Нацвідбору на Євробачення-2023 відбудеться в Києві. 17 грудня 2022 року претенденти на участь у конкурсі покажуть свої виступи в укритті.

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