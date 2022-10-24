17 грудня 2022 року претенденти на участь у конкурсі покажуть свої виступи в укритті.

17 грудня відбудеться фінал Національного відбору на наймасштабніший пісенний конкурс "Євробачення-2023". При цьому, щоб учасники відчували себе в безпеці, фінал пройде в укритті.

"Виробництвом телеверсії фіналу Національного відбору на Євробачення - 2023 займатиметься переможець конкурсу ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН"", - повідомляється на сторінці конкурсу в Instagram.

Зокрема, виробник повинен забезпечити:

сценічне рішення, режисерське бачення;

проведення репетицій;

передача прямоефірного сигналу на телеканали Суспільного Мовлення.

Євробачення-2023: що відомо

Конкурс "Євробачення" в 2023 році повинен був відбутися в Україні, бо в 2022 році перемогла українська група Kalush Orchestra з піснею Stefania. Але через розв'язану Росією війну організатори конкурсу вирішили не проводити його в Україні.

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Тому конкурс проведе від імені України Ліверпуль, місто у Великій Британії. Перший півфінал відбудеться на "Ліверпуль-арені" 9 травня, другий - 11 травня, а грандіозний фінал - 13 травня.

Росія в конкурсі не братиме участі. Також про наміри відмовитися від участі заявили ряд інших країн - Андорра, Словаччина, Люксембург, Монако, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина.

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