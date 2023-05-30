Ним став відомий співак, який збирає аншлаги на своїх концертах.

Стало відомо, хто займе червоне крісло у 13-му сезоні шоу "Голос країни". Так, новим тренером став український співак Артем Пивоваров.

За останній рік він зробив великий крок вперед у музичній кар’єрі та став зіркою номер один в Україні.

У ролі тренера "Голосу країни-13" Артем Пивоваров шукає неординарних, енергійних та зухвалих сміливців, які готові невпинно і наполегливо працювати на шляху до мети. Він мріє поділитися досвідом з учасниками та зробити з них артистів, адже знає, що потрібно для того, аби пісня лунала по всій країні.

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"Це буде дійсно дивовижно, адже я маю великий досвід співпраці не тільки з мастодонтами нашої музичної індустрії, а і з молодими виконавцями. Я шукаю справжніх музикантів, і якщо ти пишеш пісні, хочеш бути на сцені - я чекаю на тебе. Ти знаєш, на що я здатен", - сказав Артем у студії "Сніданку з 1+1".

Чим відомий Артем Пивоваров

Артем відомий завдяки своїм хітам "Дежавю", "Міраж", "Рандеву", "Ой на горі" та іншим. Під час повномасштабного вторгнення артист презентував авторський культурний проект "Твої вірші, мої ноти".

Пивоваров поклав вірші українських поетів на музику. Проект налічує пісні на твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Старицького, Павла Тичини та інших видатних українських поетів. У записі альбому взяли участь багато українських зірок, серед яких Оля Полякова, Настя Каменських, Надя Дорофеева, Злата Огнєвіч та інші.

Також він є номінантом багатьох престижних музичних премій України.

Нагадаємо, новим тренером нового сезону шоу "Голос країни" стала Юлія Саніна.

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