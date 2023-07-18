Ця співачка вже не вперше посяде місце тренера.

Стало відомо, хто займе останнє червоне крісло у 13 сезоні шоу "Голос країни". Якщо більшість тренерів вперше з'являться в шоу, то остання кандидатка на це місце добре відома шанувальникам проекту.

Так, ще одним тренером проекту стала співачка Надя Дорофєєва. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала ролик, на якому відкриває подарунковий бокс, а у ньому перепустка до павільйону "Голосу країни".

"Так! Я згодна стати тренером нового сезону "Голосу країни". Я шукаю талановитих, щирих і сміливих у свою команду", - каже співачка.

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Як каже сама артистка, минулий рік став для неї трансформаційним, відкрив нові сенси і дав старт справжній сольній кар’єрі. Її пісні українською мовою щиро полюбили слухачі, і кожна з них ставала довгостроковим лідером топ чартів стримінгових платформ.

Дорофєєва каже, що для неї цей сезон стане чимось особливим, адже відчуває, що сяде у крісло тренерки наче вперше.

"Я вважаю, що минулий рік оновив всіх, і для мене цей сезон – наче початок, все наче вперше. В мене немає сумнівів, що він буде найемоційнішим і найпотужнішим серед усіх сезонів, що були. І що це буде справжнє лікування та емоційна допомога для кожної української душі. Зараз відбувається становлення нової музичної ери України – я неймовірно захоплююсь нашими талантами, нашими голосами. Хочу почути та побачити у цьому сезоні глибоких сучасних виконавців, які сформують новий український шоу-бізнес", - додала Надя.

Нагадаємо, стали відомі імена всіх тренерів "Голосу країни-13". Тренерами стали self-made артистка Юлія Саніна, зірка номер один в Україні - Артем Пивоваров, музичний продюсер, співзасновник лейблу ENKO Іван Клименко та обличчя сучасної музики та тренерка-переможниця "Голосу країни-11"" - Дорофєєва. Ведучі сезону - Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Нещодавно стало відомо, що цього року у "Голосу країни" вперше з’явиться саундтрек, який зазвучить голосами тренерів нового сезону. Продюсером треку став сонграйтер, співзасновник лейблу ENKO та тренер-дебютант Іван Клименко.

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