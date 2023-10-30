Вони підкорили глядачів і шанувальників.

29 жовтня відбувся фінал наймасштабнішого українського конкурсу пісні "Голос країни-13". Переможцем став військовий Михайло Панчишин. До перемоги його привели талант, красивий голос, мужній вигляд і фінальна пісня з тренером Артемом Пивоваровим.

Так, вони виконали хіт Пивоварова "Маніфест" про жовто-блакитне серце. У пісні є такі потужні слова "Жовто-блакитне серце ніколи не здається. У кожній новій події там є моя надія. Допоки серце б'ється, моя країна б'ється".

Ці рядки влучили в серце шанувальників шоу. У соціальній мережі ТikТok з'явилося вже безліч відео з виступу Пивоварова і Панчишина.

Як відреагувала мережа

"Це той дует, на який ми заслужили. Люди, які викладаються, несуть сенси, ті, які народжені робити нас щасливими"

"Енергійно, потужно, на одній хвилі"

"Дуже красиво! Слава Україні"

"Таке відчуття, що вони разом співають вже років п'ять"

"Вони дуже круті! Одне ціле"

Нагадаємо, раніше з дружиною відомого співака стався конфуз на "Голосі країни-13".

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