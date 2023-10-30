29 жовтня відбувся фінал наймасштабнішого українського конкурсу пісні "Голос країни-13". Переможцем став військовий Михайло Панчишин. До перемоги його привели талант, красивий голос, мужній вигляд і фінальна пісня з тренером Артемом Пивоваровим.
Так, вони виконали хіт Пивоварова "Маніфест" про жовто-блакитне серце. У пісні є такі потужні слова "Жовто-блакитне серце ніколи не здається. У кожній новій події там є моя надія. Допоки серце б'ється, моя країна б'ється".
Ці рядки влучили в серце шанувальників шоу. У соціальній мережі ТikТok з'явилося вже безліч відео з виступу Пивоварова і Панчишина.
Як відреагувала мережа
- "Це той дует, на який ми заслужили. Люди, які викладаються, несуть сенси, ті, які народжені робити нас щасливими"
- "Енергійно, потужно, на одній хвилі"
- "Дуже красиво! Слава Україні"
- "Таке відчуття, що вони разом співають вже років п'ять"
- "Вони дуже круті! Одне ціле"
Нагадаємо, раніше з дружиною відомого співака стався конфуз на "Голосі країни-13".