Вже оголошено лонглист учасників.

Стало відомо, хто з українських артистів подав заявки на участь у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2023. Тепер їх повинні прослухати журі, а після цього буде складено шортлист.

Про це повідомляє "Суспільне".

У лонглист увійшли такі виконавці як 2tone ("Голос країни"), DAYTON ("Квітла калина"), DEMCHUK (заспівав Sorry 2 з Настею Каменських), NAVKА (Танці татанці"), JERRY HEIL ("Охрана отмєна", "Рідні мої"), TVORCHI ("Боремося", "Falling"), SKYLERR ("Хвилями", "Вечорниці").

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З менш популярних артистів заявки подали: Angelinа, Drevo, Elysees, Fiinka, Iana Kovaleva, Kozak Siromaha, Kruť, Lue Bason, Moisei, Olivan, Oohla, Sasha, Sereen, sexnesc, Shy, Sowa, Tember Blanche, Tery, Victoria Niro, Vynohradova, Zetetics, Лилу45, Макс Пташник, Мія Рамари, Роялькіт, Саша Фадєєва, Тонка, Циферблат.

Музичний продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров зазначив, що вже 36 пісень потрапили на стіл журі. За його словами, артисти представили авторські треки з елементами репу, етніки, інді.

"Є також, звичайно, і кілька міцних сучасних бойовиків, здатних розірвати будь-яку сцену. Все це говорить про те, наскільки креативна наша нація, наскільки ми прагнемо створювати", – сказав Шуров.

Зазначається, що список фіналістів буде оголошено 17 листопада. А вже 17 грудня пройде фінал Нацвідбору.

Євробачення-2023: що відомо

Конкурс "Євробачення" в 2023 році повинен був відбутися в Україні, бо в 2022 році перемогла українська група Kalush Orchestra з піснею Stefania. Але через розв'язану Росією війну організатори конкурсу вирішили не проводити його в Україні.

Пізніше було прийнято рішення, що конкурс проведе Ліверпуль (Великобританія) під українським прапором. Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий - 11 травня, а фінал - 13 травня.

Росія і Білорусь в конкурсі не братимуть участі. Ще ряд країн відмовилися від участі через складну економічну ситуацію.

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