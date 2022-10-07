Також названо дати проведення конкурсу.

Масштабний пісенний конкурс "Євробачення" в 2023 році повинен був відбутися в Україні, бо в 2022 році перемогла українська група Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Але через розв'язану Росією війну організатори конкурсу вирішили не проводити його в Україні. Таку думку організаторів розділяє і продюсер нацвідбору Дмитро Шуров. Він зазначив, що не можна нехтувати безпекою людей, а також не можна забувати про загибель мирних в різних регіонах України.

Тому конкурс проведе від імені України Ліверпуль, місто у Великій Британії. Перший півфінал відбудеться на "Ліверпуль-Арені" 9 травня, другий - 11 травня, а грандіозний фінал - 13 травня.

"Ліверпуль - ідеальне місто для проведення 67-го конкурсу "Євробачення" від імені України. Він є синонімом музики, і "Ліверпуль-Арена" перевершує всі вимоги, необхідні для проведення глобального заходу такого масштабу", - йдеться на сайті конкурсу.

Це буде перший конкурс пісні "Євробачення", який буде проводитися у Великій Британії за 25 років.

Нагадаємо, 17 серпня в Україні розпочався прийом заявок на участь у нацвідборі на Євробачення-2023. Вимоги до учасників національного відбору не змінилися: подаватися можуть як сольні виконавці, так і музичні колективи.

Крім того, в 2023 році не зможе взяти участь в конкурсі представник від країни-агресора - Росії. "Бан" на росіян був введений ще в 2022 році, коли окупанти вторглися на територію незалежної України і влаштували повномасштабну війну.

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