Артист каже, що не можна нехтувати безпекою людей, а також не можна забувати про загибель мирних в різних регіонах країни.

Український музикант Дмитро Шуров, який виступає під псевдонімом Ріапобой, прокоментував рішення EBU провести Євробачення не в Україні, а у Великій Британії. Артист, який став продюсером Нацотобору на Євробачення-2023 зазначив, що нехтувати ситуацією в країні було б неправильно. Детальніше свою позицію він пояснив в інтерв'ю "Суспільному".

"Я був би щасливий, якби Євробачення пройшло в Харкові чи Миколаєві, але якщо ми не можемо там його провести... Наша країна - це єдине ціле. Маючи міста, в яких обстріли трапляються щодня, ми не можемо при цьому обрати яке-небудь інше місто, побудувати там ілюзорно безпечний регіон, — я думаю, що це неможливо. Думаю, це буде несправедливо", - поділився Шуров.

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Він зазначив, що після перемоги України у війні з Росією тут можна буде проводити будь-які конкурси. Тоді це буде правильно і необхідно. Однак нинішні реалії не дозволяють організувати Євробачення-2023 на території країни-переможниці цього року.

"Вважаю, що ми зможемо проводити в Україні Євробачення або будь-які інші конкурси, коли в країні не буде війни, люди будуть жити в безпеці і розуміти, що у них є адекватне майбутнє. А поки Велика Британія - наш партнер, і всі це розуміють. З Джонсонюком або без нього вони є нашими друзями. Тому я думаю, що Велика Британія буде дуже круто підтримувати українського учасника, яким би він не був, і це дуже важливо", - резюмував музикант.

Нагадаємо, у 2022 році Україна здобула перемогу на масштабному пісенному конкурсі Євробачення. Країну представляла група Kalush Orchestra з піснею "Stefania".

Згідно з правилами, в 2023 році конкурс повинен був відбутися саме в нашій країні. Однак Європейський мовник EBU, оцінивши ситуацію, прийняв рішення провести Євробачення - 2023 на території країни, яка посіла друге місце - тобто у Великій Британії. Аргументували це тим, що через війну, розв'язану РФ, в Україні неможливо гарантувати безпеку учасникам і глядачам. Організатори зазначили, що хоч конкурс і не пройде в Україні, він буде на підтримку України.

Також УНІАН писав, що Ріапобой показав бекстейдж зі зйомок у порожньому аеропорту Бориспіль.

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