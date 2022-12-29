Шоумен вирішив направити всі свої сили на волонтерство.

Український шоумен Сергій Притула розповів, що війна змінила його світогляд і не тільки. Тому він вирішив, що більше не буде ведучим розважальних шоу.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній він сказав, що може працювати на радіо, де буде висвітлювати свої волонтерські ініціативи, а ось розважати людей на телебаченні він більше не хоче.

"Я не сумую за тим, що залишилося за спиною і вдячний за цей етап свого життя. Спираючись на деякі речі, які сталися за останні кілька тижнів, я можу тобі з упевненістю сказати, що повернення до розважального телебачення не буде ніколи. Це великий і довгий етап життя, але зараз я відчуваю його повністю перевернутим", - сказав Притула.

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Своє рішення він пояснив тим, що розважальні програми вимагають максимальної залученості і позитивного настрою. І якщо раніше він міг взяти себе в руки і веселити людей, що б не відбувалося в його житті, то після 24 лютого він втратив відчуття, що йому це буде вдаватися і далі. Тому він вирішив направити всі свої сили на волонтерство.

"Я максимально щасливий в тому, чим зараз займаюся. Те, що зараз робить наш фонд - це колосальна робота, це те, чим я буду пишатися в старості. Те, чим я займаюся, не проміняю ні на що інше, тому що я розумію, наскільки це важливо. Тому що я теж хочу, щоб якомога швидше закінчилася війна", - підсумував Притула.

Нагадаємо, раніше Притула шокував сумою, яку в його фонд задонатили діти.

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