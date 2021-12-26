У них вийшов дуже чуттєвий номер.

У суботу відбувся фінал грандіозного проекту "Україна має талант". Суддя шоу Женя Кот вирішив підтримати свою дружину, учасницю шоу Наталію Татаринцеву, і виступив з нею на одній сцені.

Так, Женя виконав пісню MACHETE- "Ніжність". Під його чуттєве виконання Наталя танцювала на пілоні. Їхні почуття на сцені перетворилися на прекрасне мистецтво, від якого неможливо відірвати погляд.

Читайте такожСтало відомо, хто переміг у шоу "Холостячка""Дивишся на цю пару і не перестаєш захоплюватися", "Ой, як це було смачно, чуттєво, красиво", "Скільки кохання, скільки поваги, трепету! Ви прекрасні", "Від вас виходить стільки кохання і ніжності, що вона відчувається навіть на відстані", "Наташа - суперзірка, доводить до сліз. Решта - шоу, але дуже красиве", "Фінал танцю дуже красномовний! Ось таким і повинен бути справжній чоловік, вкривати свою кохану плащем", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше на кастингу Женю Кота публічно вигнали через несподівану появу дружини. Пізніше він прокоментував скандал, який вибухнув навколо них.

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