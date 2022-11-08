В останні дні активно обговорюється шоу "Холостяк". Деякі учасниці, які вибули вже в 12 сезоні, звинуватили проект в "пекельних" умовах і роботі за сценарієм.

Учасниця 10-го сезону "Холостяка" Аліна Ляшук прокоментувала скандали в 12-му сезоні. Йдеться про те, що після виходу в ефір другого випуску шоу учасниця Анастасія Кузьмицька, яка вибула, поділилася в блозі про те, що її нібито змушували працювати по дві доби без сну і придумувати конфлікти з іншими учасницями. Також вона поскаржилася на погане ставлення з боку психологів проекту, Алекса Топольського і Григорія Решетніка.

У відповідь на це Аліна Ляшук з десятого сезону записала відеозвернення, де сказала:

"Хочу розповісти, що контракт з рук ніхто не вириває. Мені, наприклад, його дали в двох примірниках, я сиділа і його вичитувала. Якщо ви про себе не надали, не сказали, не написали небажаної інформації, її не буде!"

Також вона додала, що всі учасниці, які приходили на проект, повинні були розуміти всю відповідальність і складність знімального процесу. Аліна Ляшук додала, що кілька безперервних знімальних днів для "Холостяка" - нормальна практика:

"Ви йшли на шоу, де виходити із зони комфорту - це звичайна справа! Ми теж не спали по 2-3 доби. Звичайно, це фізично важко. Емоційно це виснажує і кожен організм реагує по-різному. Але ніхто не тримає нікого, кожен йде туди за власним бажанням".

Холостяк-12: скандали на проекті

У другому випуску шоу покинули відразу шість учасниць. Аделіна Делі обурилася тим, що її подарунок для Топольського пізніше опинився в укритті. Анастасія Кузьмицька розповіла, що в ефір випустили тільки те, що було вигідно редакторам. Також вона поскаржилася на психологічний тиск як з боку самого Алекса Топольського, так і з боку команди психологів проекту.

Нагадаємо, Алекса Топольського звинуватили в домаганні.

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