Виявляється, що Алекс не зберіг подарунок від дівчини.

Українська танцівниця Аделіна Делі стала учасницею 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк". Дівчина протрималася в проекті до другого випуску, потім вона залишила шоу.

Після того, як головний герой Алекс Топольський попрощався з дівчиною, вона у своїх соцмережах розповіла правду про проект. Виявляється, що подарунки для "холостяка" на першій вечірці - це обов'язковий атрибут. Аделіна подарувала Топольському величезну подушку зі своїм зображенням, проте він не зберіг її.

Так, Аделіна знайшла на просторах Instagram фотографію, де її подушка лежить в укритті. І, звичайно, вона розповіла про це в сторіз:

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"Дякую його величності "холостяка" за те, що зберіг мій подарунок, краще б мені повернув назад, тому що випадково його знайти на просторах інсти – кринж. Я так розумію, що вона (подушка, - УНІАН) знадобилася, щоб обігріти притулок. Рада, що одного разу вона все-таки послужила людям там, але це заслуга не Алекса, а працівників, які передали мій подарунок на добру справу".

Також Делі "подякувала" редакторам шоу "Холостяк" за те, що вони випустили в ефір момент, де Алекс поставив дівчині вельми дивне питання.

"Спасибі редакторам, це окрема тема, вони самі розуміють, що я маю на увазі – штрафи за поведінку. І звичайно спасибі шоу, що залишили момент, де він запитав у мене: "Чому ти так одягнена?". Це було максимально дивне питання, настільки незручне, що, мабуть, його навіть ніяково було пустити в кадр. Дуже хотілося запитати, чому він в одному костюмі другу церемонію поспіль, але я просто вихована", - додала Аделіна.

Танцівниця резюмувала свою розповідь, зазначивши, що участь у "Холостяку" - ганьба, яка не варта її часу.

Нагадаємо, раніше учасниця "Холостяка-12" Анастасія Кузьмицька, яка покинула проект у другому випуску, розповіла, що її змушували працювати за сценарієм, просили дівчат говорити один одному образливі речі і змусили підписати контракт з "рабськими" умовами.

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