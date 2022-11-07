Екс-учасниця проекту "злила" листування с дівчиною, яка особисто знайома з Топольським.

Екс-учасниця 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Анастасія Кузьмицька "злила" в мережу листування з дівчиною Сонею, яка знає головного героя проекту Алекса Топольського особисто.

Дівчина розповіла Анастасії, як "холостяк" проводив Новий рік у Києві в той час, як учасниці проекту сиділи в готелі без зв'язку і можливості побачити своїх близьких.

Так, дівчина написала, що у неї був досвід спілкування з Алексом. За її словами, вони кілька днів спілкувалися в мережі, а потім Топольський запросив її разом зустріти Новий 2022 рік. Вона додала, що того вечора "холостяк" наполягав на інтимі:

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"Чоловік стверджував, що всі дівчата мають свою ціну. Наполягав на інтимі і намагався його домогтися. Роздягнувся і при мені пішов приймати ванну. Я дуже не хотіла, щоб виходило шоу з його участю, особливо після слів, що він стане відомим і кожна буде його. Дуже мерзенний і нахабний тип. Постійно перевіряв мій телефон, щоб я нічого не записувала".

Також дівчина написала Кузьмицькій, що відмовилася від інтиму з Алексом, після чого він почав називати її закомплексованою. Вона додала, що всі картинки про ідеального чоловіка (в шоу "Холостяк", - УНІАН) дуже смішні.

"Він дуже огидний, дуже самозакоханий, і, сподіваюся, всі дівчата будуть це розуміти після виходу випусків з ним і ніхто не наступить на мої граблі", - підсумувала дівчина.

Скандали на "Холостяку-12": на що скаржаться дівчата

Учасниця "Холостяка-12" Анастасія Кузьмицька, яка покинула проект у другому випуску, розповіла, що її змушували працювати за сценарієм, просили дівчат говорити одна одній образливі речі і змусили підписати контракт з "рабськими" умовами. Також "прилетіло" і Григорію Решетнику. Він є ведучим шоу. Однак що саме не так було з ним, Анастасія не пояснила.

Пізніше на шоу та Алекса Топольського поскаржилася і Аделіна Делі. Вона розповіла, що подарунок "холостяку" - це обов'язковий атрибут, проте її подарунок він не зберіг. Також вона розповіла про штрафи на проекті.

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