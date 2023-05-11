За словами президента, спочатку він хотів, аби конкурс проводили поряд з Україною.

Сьогодні, 11 травня, відбудеться вже другий півфінал Євробачення. Цього року конкурс проходить у Великобританії, у Ліверпулі. Президент України Володимир Зеленський зізнався, що він думає про Євробачення.

Він поділився емоціями та розповів, чи прикро йому через те, що конкурс проводять не в Україні. Минулого року наша країна перемогла на Євробаченні. Проте конкурс не стали проводити в Україні через повномасштабну війну.

"Я скажу вам відверто: прикро, що гинуть наші люди на нашій землі. Мені здається, це пріоритет. І прикро, що життя зараз інше. Але ми знаємо, заради чого ми боремось. Авжеж, було б гарно, оскільки наша група перемогла на Євробаченні, за правилами Євробачення конкурс повинен був відбуватися на українській землі", - зазначив Зеленський в інтерв'ю для ВВС.

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Президент також розповів, що він хотів, аби конкурс проводили в іншій країні, поряд з Україною. Він думав про Польщу або Словаччину.

"Але через ситуацію з війною він відбудеться у Британії. Я дуже поважаю Британію: її громадян і прекрасну державу. Від початку моя думка була, якщо ми не зможемо приймати Євробачення, воно повинно відбутися в якійсь із держав, яка має з нами спільні кордони, як то Словаччина або Польща, або ще якась держава, куди наші люди могли б поїхати, де це було б дуже близько", - зізнався президент.

Зеленський зазначив, що в Польщі нині перебуває багато українців, яким довелося тікати від війни. Якби конкурс проводили саме у цій країні, то більше громадян нашої країни змогли б побачити його наживо.

"Користуючись цією ситуацією, що в Польщі зараз кілька мільйонів українців живе, мені здається, що хотілося б залишити відчуття того, що життя продовжується. Тому що ми боремося саме за найголовніше: за людей і за життя. Я зв'язувався з людьми з Євробачення, які ухвалюють рішення. У них інший погляд на це. Але головне, що конкурс відбувається . Мені здається, що фанатів у конкурсу дуже багато. Тож нехай всі демонструють свої таланти", - резюмував Зеленський.

Чому Євробачення проводять не в Україні

15 травня 2022 року Kalush Orchestra здобули грандіозну перемогу на Євробаченні. За правилами конкурсу, у 2023 році його мали б проводити в Україні, адже вона стала країною-переможницею. Проте через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ, усе змінилося.

Влітку 2022 року організатори конкурсу звернулися до іншої країни. Вони вирішили проводити Євробачення не в Україні. Вже згодом стало відомо, що конкурс відбудеться у Великобританії, адже саме ця країна посіла друге місце. Його отримав Сем Райдер.

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