Телеведучий розкрив деякі подробиці до офіційного оголошення.

Телеведучий Юрій Горбунов дав інтерв'ю програмі "Сніданок з 1+1" і розповів про плани на проект "Голос країни". Так, чоловік зізнався, що зйомки скоро почнуться. Кастинг триває і буде продовжений до 15 червня.

Знімати і проводити прямі ефіри будуть в Польщі - раніше зйомки проходили в Києві, але зараз це небезпечно для учасників і організаторів, оскільки Росія регулярно накриває українську столицю ракетами.

"Надзвичайно приємно констатувати факт, що "Голос країни-13" розширює свої горизонти і знімає будь-які межі. Польща - це головний друг України, який підставив своє плече в скрутну хвилину, так що в творчості ми об'єднаємося. Голос країни зазвучить по всій Європі, адже Україна і Польща об'єднуються для створення нового сезону музичного проекту", - розповів шоумен.

Ведучими 13-го сезону будуть, як і раніше, Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Осадча звернулася до потенційних учасників проекту:

"В першу чергу можу дати пораду не хвилюватися, а правильно обрати репертуар. Важливо, щоб пісня була цікава вокально, адже від цього залежить перше враження, яке ви справите на кастинг-менеджера. Раджу використовувати свій шанс по повній".

Про проект "Голос країни"

Це вокальний конкурс, де учасники змагаються за перемогу. У своєму прагненні стати тим самим голосом країни всі конкурсанти проходять три етапи - "сліпі" прослуховування, вокальні бої і прямі ефіри.

Позаду вже 12 сезонів, які допомогли багатьом початківцям зіркам "запалитися" і знайти своїх слухачів.

Нагадаємо, Горбунов розповів, що Влад Яма більше не повернеться в Україну.

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