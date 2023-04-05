Хореограф, ймовірно, будуватиме своє життя в США.

Український телеведучий Юрій Горбунов розповів, що поведінка хореографа Влада Ями під час війни його здивувала, проте він не поспішає його засуджувати.

Як сказав Горбунов в інтерв'ю Славі Дьоміну, з громадянської точки зору Влад неправильно вчинив, виїхавши в США, а ось, якщо дивитися на ситуацію з точки зору захисту своєї сім'ї, то скоріше правильно. При цьому сам ведучий, як він продовжив, не зміг би виїхати за кордон під час повномасштабного вторгнення.

Крім того, він розповів, що Влад вже не повернеться в Україну, оскільки будуватиме життя в Америці.

Відео дня

"Думаю, що Влад Яма не повернеться в Україну. Я взагалі не знаю, як люди будуть ставитися до наших колег, які в такій ситуації. Мені здається, що люди у нас хороші, вони пробачать", - висловився Горбунов.

Позиція Влада Ями щодо війни в Україні

За кілька днів до повномасштабного вторгнення Влад Яма виїхав до США. Там він бере участь у благодійних концертах і збирає гроші на допомогу Україні.

При цьому в його соцмережах мало постів, пов'язаних з війною в Україні. До того ж нещодавно він з'явився на російськомовній вечірці в Майамі, в результаті чого його захейтили в мережі.

Нагадаємо, Влад Яма різко відповів на закиди шанувальників.

Вас також можуть зацікавити новини: