Батьки ні в чому не відмовляють своїй дочці.

Дочка опальної співачки Ані Лорак нещодавно відзначила своє 12-річчя. На святкування дівчинка полетіла до мами в Росію і "засвітилася" в куртці від всесвітньо відомого бренду Alexandr Wang.

На сайті бренду зазначено, що джинсова курточка з логотипом коштує 635 євро (понад 25 тисяч гривень). Під такий дорогий верхній одяг Софія Налчаджиоглу одягла джинси.

Крім того, дівчинка в свої 12 років вже нарощує нігті. На кадрах з дня народження це можна помітити.

Відео дня

Відомо, що своє свято Софія відзначала з мамою в Москві, а потім полетіла до батька і його нової дружини Лілії до Туреччини. Зараз вони всі разом відпочивають у Фетхіє.

Варто відзначити і те, що Мурат Налчаджиоглу не супроводжував свою дочку в Росію. Він відмовився відвідувати країну-терориста, яка вбиває мирних жителів України.

Нагадаємо, у червні 2023 року Мурат Налчаджіоглу одружився на візажистці Лілії. Весільна церемонія пройшла в Київській області. Після святкування вони поїхали на медовий місяць на батьківщину бізнесмена - до Туреччини.

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