Публічно звинувачення висунули 13, але заяву в поліцію подали тільки троє.

Французький актор Жерар Депардьє, який прославився своєю підтримкою кровожерливої політики Путіна, потрапив у скандал. 13 жінок звинуватили його у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні. Знаменитість всі звинувачення відкидає. Про це пише видання Mediapart, посилаючись на свої джерела.

Одна з жінок розповіла, що Депардьє схиляв її до сексуальної близькості прямо на знімальному майданчику. Судячи з даних заявниць, подібна поведінка актора тривала з 2004 року.

Зазначимо, що це вже не перше подібне звинувачення проти путініста. П'ять років тому актриса Шарлотта Арнольд заявила, що стала свідком того, як Депардьє зґвалтував дівчину під час репетиції в заміському будинку. Тоді Шарлотта подала заяву в правоохоронні органи, проте справу закрили через відсутність доказів. У 2021 році актриса повторно висунула звинувачення.

Відео дня

Позиція Жерара Депардьє щодо війни в Україні

Депардьє зовсім не приховує того, що підтримує криваву політику Кремля. Нещодавно, говорячи про повномасштабну війну РФ проти України, він заявив, що це не вплинуло на його любов до країни-агресора.

"Я ненавиджу, коли змішують політику і акторську майстерність. Я не хочу говорити з цього приводу більше, ніж те, що війна - це велика нісенітниця", - сказав пресі Депардьє.

Вас також можуть зацікавити новини: